TJ do Rio nega habeas corpus a manifestante Desembargadores da 2.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio negaram nesta terça-feira, 26, por unanimidade pedido de habeas corpus feito por advogados do manifestante Jair Seixas Rodrigues, o Baiano, preso em Bangu desde o protesto de 15 de outubro, no centro do Rio, sob acusação de formação de quadrilha e de atear fogo a um ônibus da PM.