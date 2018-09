TJ eleva indenização de parque para menino acidentado Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) aumentou a indenização que o parque de diversão Terra Encantada e a Associação Vídeo Clube Glam Slam pagarão a Franck Ribeiro de Souza, que caiu da montanha russa do parque de uma altura de oito metros. A trava de segurança do carrinho falhou e não suportou o peso do menino. Ele ficou 22 dias em coma. O valor total da indenização é de aproximadamente R$ 52 mil.