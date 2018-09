TJ-GO condena prefeitura por queda de árvore em carro

Segundo os autos do processo, o carro de Solinaldo de Medeiros Borges foi atingido pela queda de uma monguba na Avenida Trindade, no dia 24 de setembro de 2007, durante uma chuva. O motorista sustentou que a árvore caiu por causa da situação precária das raízes da planta, de quase 100 anos. Em sua defesa, a prefeitura alegou que a indenização não é devida porque "a fixação dos danos materiais supera o valor próprio do bem".

A Justiça observou que não consta nos autos qualquer análise séria sobre o estado fitossanitário da árvore, mesmo considerando que a municipalidade dispõe de engenheiros agrônomos no seu quadro de pessoal.