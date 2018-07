TJ: início de julgamento dos Nardoni é adiado em 1 hora A retomada do julgamento do casal Nardoni marcada para as 9 horas de hoje foi adiada para as 10 horas, segundo informações do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O motivo não foi divulgado. Neste quinto dia de júri serão feitos debates entre a defesa do casal e a promotoria. A sentença condenando ou não Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá pode sair ainda hoje.