TJ manda Prefeitura de SP tirar valor de salário de site O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou ontem que a Prefeitura de São Paulo retire do Portal da Transparência os salários de funcionários da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município (Prodam). A Justiça acolheu, em segunda instância, um mandato de segurança coletivo do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado (SINDPD). O prazo para cumprimento da decisão será definido no acórdão do caso, a ser publicado em 15 dias. A Prefeitura informou que vai recorrer.