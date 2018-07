TJ manda soltar 13 ativistas presos no Rio O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) mandou soltar, no início da noite desta terça-feira (15) 13 das 19 pessoas presas no último sábado sob a acusação de formação de quadrilha. A decisão foi emitida pelo desembargador Siro Darlan. Seis pessoas continuam presas, entre elas a ativista Elisa Quadros Sanzi, a Sininho, e outras nove estão foragidas.