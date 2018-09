TJ mantém absolvição de acusados de extorquir padre A 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) rejeitou, no último dia 2, recurso do Ministério Público e manteve a absolvição dos quatro acusados de extorquir dinheiro do padre Júlio Lancelotti. A informação foi confirmada hoje pela Assessoria de Imprensa do TJ. O caso está em segredo de Justiça.