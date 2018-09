TJ mantém condenação a Dado Dolabella

Devido à condenação, Dado poderia ser obrigado a se recolher à prisão toda noite, mas seu advogado, Michel Assef Filho, já anunciou que vai recorrer.

A briga entre Dado e Luana ocorreu na boate 00, na Gávea (zona sul), onde estava sendo realizada uma festa particular. Ele teria agredido a atriz, que caiu no chão. A camareira estava presente e tentou intervir, mas também foi agredida, segundo a polícia.

O ator foi denunciado por infringir a Lei Maria da Penha, que pune a violência doméstica, e condenado em agosto de 2010 pelo 1º Juizado de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher do Rio.

Dado recorreu e a 4ª Câmara Criminal do TJ manteve a pena, ontem. Como houve voto vencido, cabe recurso ao próprio Tribunal.

Pelo microblog Twitter, Luana discutiu hoje com uma seguidora que reclamou que o ex-casal "lava roupa suja" em público. "Isso não é roupa suja, anta, é um processo criminal no qual involuntariamente eu represento as milhares de mulheres brasileiras", respondeu a atriz.

Dado também já foi processado pela ex-mulher Viviane Sarahyba, com quem tem um filho. Alegando agressões constantes, em agosto de 2010 ela conseguiu ordem judicial para que o ator deixasse a casa onde moravam. Dado ainda foi obrigado pela Justiça a não se aproximar de Luana nem de Viviane - ele deveria se manter a pelo menos 300 metros desta e a 250 metros daquela.