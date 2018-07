TJ marca audiência de procuradora acusada de agressão O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) marcou para as 11 horas do próximo dia 11 a audiência de instrução e julgamento da procuradora aposentada Vera Lúcia de Sant''Anna Gomes. Na data serão ouvidas as testemunhas do crime, segundo o tribunal.