TJ marca data para júri de goleiro Bruno e 4 acusados

Além de Bruno, serão julgados no mês que vem Luiz Henrique Romão, o Macarrão (amigo e secretário de Bruno); Marcos Aparecido dos Santos, o Bola (ex-PM); Dayanne Souza (ex-mulher do goleiro) e Fernanda Castro (ex-namorada do goleiro).

Bruno e Macarrão são acusados de homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver; Bola, de homicídio e ocultação de cadáver; Dayanne e Fernanda, de sequestro e cárcere privado.

Outros dois réus, Elenilson Vitor da Silva e Wemerson Marques de Souza, desmembrados do processo principal, irão a júri em outra data, ainda não marcada, de acordo com o TJ-MG. A Justiça inocentou Flávio Caetano de Araújo, motorista de Bruno na época do crime.

Bruno está preso na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG).