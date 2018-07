TJ mineiro passa a expedir alvarás de soltura eletrônicos

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) expediu nesta terça-feira, 24, os primeiros alvarás de soltura por meio eletrônico, numa experiência anunciada como pioneira no País. O sistema foi adotado pela Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte, que está interligada a 15 presídios do Estado, localizados em sua maioria na região metropolitana da capital. Os alvarás que beneficiaram dois presos que cumpriam pena no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, foram expedidos através do sistema Hermes de malote digital. Segundo o TJ-MG, o envio teve caráter oficial e foi assinado digitalmente pelo juiz titular da Vara, Herbert Carneiro. "O objetivo é agilizar os serviços e garantir melhor atendimento à sofrida população carcerária. Estamos também racionalizando recursos, facilitando o trabalho de magistrados, servidores, policiais civis e militares", observou o desembargador Orlando Carvalho, presidente do TJ-MG e defensor do investimento em tecnologia para a melhoria do serviço público. "No Judiciário, muitos procedimentos e rotinas poderiam ser facilitados com os recursos hoje disponíveis." O tribunal instalou telões para o acompanhamento do lançamento, com imagens ao vivo, inclusive dos presos que seriam beneficiados. Após o juiz comunicar a concessão dos benefícios, as algemas dos detentos foram retiradas. A expectativa é que o sistema eletrônico simplifique as rotinas da Vara de Execuções Criminais. Com um efetivo de apenas 23 servidores, a Vara é a que mais expede alvarás diariamente, acompanhando atualmente 18 mil penas sendo executadas no Estado. O desembargador Fernando Botelho disse que o recurso tecnológico da assinatura digital garante a inviolabilidade dos documentos. Conforme o TJ-MG, a codificação do sinal eletrônico cifra o conteúdo transmitido para os pontos de destino e o padrão de criptografia utilizado "é aceito mundialmente", tendo "se mostrado extremamente seguro." Os alvarás eletrônicos são transmitidos para o Setor de Arquivos e Informações da Polícia Civil (Setarin), responsável pela consulta de pendências que possam impedir a soltura. Antes, o procedimento exigia que um oficial de justiça se deslocasse até o presídio levando o documento para que a consulta fosse iniciada. A iniciativa foi elogiada pelo secretário de Estado de Defesa Social, Maurício Campos Júnior. "Com certeza vamos ter mais celeridade, que garante o direito do indivíduo que estava preso de ser colocado em liberdade imediatamente."