TJ-MS reduz pena de condenadas por prática de aborto O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) reduziu a pena de condenadas em abril deste ano pela pratica ilegal de aborto. Elas trabalhavam em uma clínica de planejamento familiar instalada no centro de Campo Grande, onde eram empregadas da dona do estabelecimento, uma médica que acabou cometendo suicídio.