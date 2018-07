TJ-MT afasta juiz por suposto abuso sexual de menores

A assessoria de imprensa do TJ informou, em nota divulgada no portal da entidade, que a decisão do presidente do órgão, desembargador José Silvério Gomes, considerou "as graves acusações que pesam contra o magistrado". As denúncias foram reveladas por meio de depoimentos de menores à Polícia Federal (PF) em Mato Grosso.

O afastamento do juiz acontece a nove dias dele ser removido de Paranatinga, cidade localizada a 375 quilômetros de Cuiabá, para Cotriguaçu, segundo portaria publicada no Diário Eletrônico da Justiça que circulou no dia 11. A transferência aconteceria devido a "informações preliminares da Corregedoria da conveniência da substituição provisória do magistrado". Sales não foi localizado para falar sobre o assunto em nenhuma das comarcas.