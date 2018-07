TJ nega habeas a acusado de matar estudante no PR A desembargadora da 3ª Vara da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ), Sônia Regina Castro, negou hoje, liminarmente, o pedido de habeas-corpus a favor de Juarez Ferreira Pinto, acusado de matar o estudante Osiris Del Corso e de ferir gravemente sua namorada, Monik Pegorari de Lima, no dia 31 de janeiro no Morro do Boi, em Matinhos, litoral do Paraná. O advogado Nilton Ribeiro, um dos defensores de Juarez, disse que respeitará a decisão e não recorrerá ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) até a análise do mérito do pedido.