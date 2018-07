TJ nega novo habeas corpus a pastor acusado de estupro O desembargador Gilmar Augusto Teixeira, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), negou na quarta-feira, 03, novo pedido de habeas corpus em favor do pastor Marcos Pereira da Silva, de 56 anos, líder da Assembleia de Deus dos Últimos Dias (ADUD), acusado de estuprar uma seguidora da igreja.