TJ nega pedido de liberdade de médica do caso Joanna O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) negou ontem pela terceira vez o pedido de liberdade de Sarita Fernandes Pereira, ex-chefe de pediatria do Hospital Rio Mar. Ela é acusada junto com o falso médico Alex Sandro da Cunha Souza por homicídio doloso pela morte de Joanna Marins, de cinco anos.