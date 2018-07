TJ pode multar Igreja Universal por barulho em Minas O Tribunal de Justiça de Minas Gerais proibiu a Igreja Universal do Reino de Deus, na Zona da Mata mineira, de contribuir com a poluição sonora. A ação foi movida um empresário que mora nas proximidades da igreja, no bairro Palmeiras. Ele e outros moradores se sentiram incomodados com o barulho diário dos cultos religiosos. A igreja se instalou na região há pouco mais de um ano.