TJ reafirma veto à venda de quarteirão no Itaim-Bibi A Prefeitura de São Paulo sofreu hoje mais uma derrota judicial no caso do "quarteirão da cultura" do Itaim-Bibi, uma área de 20 mil m² com oito equipamentos públicos que o prefeito Gilberto Kassab (PSD) quer trocar por creches. O Tribunal de Justiça negou novo pedido da Prefeitura para liberar a venda do quarteirão a construtoras interessadas em erguer prédios na área, uma das mais nobres da capital.