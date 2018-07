TJ-RJ autoriza quebra de sigilo telefônico de Bruno O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou a quebra do sigilo telefônico do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes de Souza. Segundo o TJ, a decisão do juiz Marco José Mattos Couto, da 1ª Vara Criminal, é do dia 8 de julho. A quebra irá apontar quais ligações foram feitas e recebidas no mês de outubro de 2009, quando Eliza Samudio teria sido sequestrada e agredida por Bruno e amigos dele.