TJ-RJ autoriza transferência de traficantes para RN O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) autorizou nesta segunda-feira, 30, a transferência dos traficantes Fabiano Atanázio da Silva, conhecido como FB, e Luis Cláudio Serrat Correa, o Claudinho CL, para o presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.