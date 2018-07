TJ-RJ condena Estado por abordagem policial em blitz O Estado do Rio de Janeiro foi condenado a indenizar um motorista em R$ 10 mil, que teve o carro atingido por dois tiros após passar por uma blitz policial, em julho de 2004, por não perceber a sinalização dos policiais. A decisão é da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ).