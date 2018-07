TJ-RJ condena PMs que venderam droga para traficantes Quatro policiais militares acusados de vender cocaína para traficantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram condenados a 8 anos e 2 meses de prisão, cada um, pela 14ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Em fevereiro, eles foram flagrados tentando comercializar a droga e também uma arma, na favela Barreira do Vasco, em São Cristóvão, na zona norte do Rio.