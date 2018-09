TJ-RJ decide que bloco Bola Preta é patrimônio cultural O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decidiu hoje que o Cordão da Bola Preta, bloco de carnaval de rua, é patrimônio cultural do povo carioca. Por unanimidade, os desembargadores julgaram improcedente a representação de inconstitucionalidade proposta pelo ex-prefeito do Município do Rio, César Maia, da lei 3.551, de 24 de abril de 2003, promulgada pela Câmara Municipal.