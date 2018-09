TJ-RJ decreta prisão de policiais que atiraram em juiz O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) decretou hoje a prisão temporária dos policiais civis suspeitos de terem atirado no carro do juiz trabalhista Marcelo Alexandrino da Costa Santos, na madrugada do último sábado, 2, na Estrada do Pau Ferro, no Rio. O decreto foi assinado pelo juiz Fábio Uchôa, em exercício no 4º Tribunal do Júri, pedindo a prisão temporária dos policiais civis Bruno Rocha Andrade e Bruno Souza da Cruz.