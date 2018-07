TJ-RJ manda soltar pais de menina que caiu do 5º andar O juiz André Nicolitt concedeu hoje liberdade provisória para os pais da menina Rita de Cássia, de 5 anos, que morreu após cair do 5º andar de um prédio em Tomás Coelho, no Rio de Janeiro. De acordo com o Tribunal de Justiça (TJ), o alvará de soltura para a liberação do casal foi emitido por volta das 8 horas. O oficial de Justiça está dependendo da liberação de um documento da Polícia Interestadual (Polinter) para se dirigir ao local onde eles estão detidos.