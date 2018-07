TJ-RJ nega salvo-conduto a ateus que planejam protesto O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) rejeitou uma ação proposta por ateus que pretendem protestar durante a passagem do papa Francisco no Rio de Janeiro nesta semana, sem risco de serem presos. A decisão foi dada no sábado, 20, contra um habeas corpus da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, que pediu um salvo-conduto para todos que não acreditam em Deus na Jornada Mundial da Juventude.