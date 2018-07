TJ-RJ ordena transferência de suspeitos de invadir hotel O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Luiz Sveiter, determinou hoje a transferência dos dez presos no sábado depois da invasão a um hotel em São Conrado, zona oeste da capital fluminense, para um presídio federal. A previsão no início da noite era de que eles seriam levados hoje para uma unidade penitenciária que ainda seria escolhida. A determinação do desembargador atendeu ao pedido feito pelo governador do Estado, Sérgio Cabral Filho (PMDB), o fim da tarde.