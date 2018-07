TJ-RJ pede abrigo adequado para vítimas da chuva

Para isso, devem ser regularizados os serviços prestados nos abrigos, como os de água, luz, educação, saneamento básico, limpeza, atendimento médico e ambulatorial, segurança, alimentação, entre outros.

As chuvas no Rio causaram 256 mortos, sendo 45 apenas no Morro do Bumba, em Niterói. O morro foi construído sobre um lixão desativado. A decisão foi pronunciada sexta-feira, 16, pela juíza Rosana Albuquerque França, titular da 2ª Vara Cível de Niterói.

Na ação, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) relata que os 654 desabrigados estão em situação de risco. Vistorias feitas por uma equipe técnica do órgão em maio e em julho constataram várias irregularidades em dois abrigos.

Além dos problemas estruturais, como infiltrações, insuficiência de chuveiros elétricos e a carência de banheiros, foi identificada a proliferação de insetos e pombos e focos de mosquito da dengue. Segundo o MP-RJ, será aplicada multa diária de R$ 10 mil caso as condições dos locais não sejam melhoradas.