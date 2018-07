TJ-RJ rejeita lei estadual contra radares eletrônicos Uma lei estadual que proibia o funcionamento das lombadas e radares eletrônicos entre as 22 e 6 horas na cidade do Rio de Janeiro foi considerada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ). A ação direta de inconstitucionalidade (Adin) foi proposta pela Procuradoria-geral da Justiça contra a Assembleia Legislativa (Alerj). O desembargador Miguel Ângelo relatou o processo.