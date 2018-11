TJ-RJ revoga prisão dos advogados de Marcinho VP A Desembargadora Maria Helena Salcedo Magalhães, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), revogou na quarta-feira o mandato de prisão dos três advogados do traficante Marcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP: Luiz Fernando Costa, Beatriz da Silva Costa de Souza e Flávia Pinheiro Fróes.