TJ-RJ torna inconstitucional lei que beneficiava igrejas O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) declarou inconstitucional a Lei Estadual número 4.900, de 8 de novembro de 2006, que concedia a igrejas e templos isenção de gastos fixados pelos cartórios na compra de imóveis para uso exclusivo. Na última segunda-feira, dia 21, o pedido feito pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio foi acatado pelo colegiado e pela relatora do processo, desembargadora Maria Inês Gaspar. O TJ-RJ entendeu que a lei atinge a autonomia financeira do Poder Judiciário.