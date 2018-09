TJ-RS nega habeas corpus para atropelador de ciclistas O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) negou habeas corpus para Ricardo Neis, que atropelou mais de 12 ciclistas em Porto Alegre, no dia 25 de fevereiro. Ricardo teve a prisão preventiva decretada e, para o desembargador Odone Sanguiné, não há ilegalidade evidente que justifique a concessão de liberdade provisória. O mérito do habeas corpus ainda será analisado após informações do Juízo da 1ª Vara do Júri e do parecer do Ministério Público.