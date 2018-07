TJ-RS suspende liminar que ordenava recall de veículos da Volkswagen O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) suspendeu, na noite de terça-feira, a liminar que determinava à Volkswagen o recall de 400 mil veículos FOX, Voyage e Novo Gol anos 2009/2010 para verificação de desgaste prematuro do motor.