TJ-SP abre licitação para se mudar para o Hilton

A concorrência será finalizada no dia 18. A licitação coloca fim a um impasse que já dura quase dois anos para a mudança do TJ-SP. O prédio foi alugado em julho de 2007 por R$ 36,1 milhões, pelo prazo de 54 meses. Pelo acordo, o Tribunal de Justiça paulista pagaria o aluguel mensal de R$ 670 mil mensais pelo prédio do antigo hotel e a família Matarazzo, dona do imóvel, faria a reforma e a adaptação do prédio às necessidades dos 126 desembargadores. Durante as obras, porém, um grupo espanhol assumiu a administração do prédio e não se chegou a um acordo para a conclusão dos trabalhos.

O TJ pagou mais dois meses de aluguel e suspendeu os pagamentos. O novo empreendedor fez um acordo com a direção do Judiciário, que assumiu a continuidade da reforma. O andar térreo do hotel ficará disponível para as Secretarias Estadual e Municipal de Cultura. O Hilton foi inaugurado no dia 1º de outubro de 1971. Foi o segundo da rede americana na América do Sul (o primeiro foi na Venezuela). Com o passar dos anos, e a degradação da região central, a rede decidiu se mudar para o Brooklin, na zona sul. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.