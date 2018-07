TJ-SP anula liminar que liberava locais da Lei Antifumo O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) anulou na noite de hoje a liminar que liberava cerca de 3 mil estabelecimentos comerciais das aplicações da Lei Antifumo. Sem a liberação, fica proibido fumar nos bares e estabelecimentos de 18 cidades do interior do Estado. A ação foi impetrada pela Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo (Abresi) em nome do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Itapeva e Região.