TJ-SP barra construção de prédio de luxo no Guarujá

O caso é raro no litoral de São Paulo, onde os espigões se multiplicam nas orlas da praias. No próprio Guarujá, praias - como a Astúrias - têm empreendimentos que superam os 20 andares. A Enseada, porém, ainda tem mais casas ou prédios baixos. O edifício The View, da construtora Sab Group, seria uma torre de destaque, com um apartamento de 272 metros quadrados por andar.

A Construtora Sab Group, responsável pelo empreendimento, informou que não teve conhecimento da liminar concedida pelo TJ-SP. A construtora lembra que a ação do MP já foi julgada improcedente, após liminar concedida em primeira instância. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.