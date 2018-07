TJ-SP determina interdição do Cingapura Zachi Narchi

Para o juiz, Valentino Aparecido de Andrade, da 10ª Vara da fazenda Pública de São Paulo, "trata-se, sem dúvida, de uma medida extrema essa de interdição e remoção dos moradores, mas ela é a única que pode eficazmente controlar a situação de risco a que essas pessoas estão submetidas, exigindo-se a intervenção do Poder Judiciário".

A interdição do local deve ocorrer imediatamente, seguindo-lhe a imediata remoção de seus moradores, logo após o recebimento da intimação por parte da Prefeitura, segundo o TJ-SP. O magistrado ressalta que a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) também identificou a presença do gás metano, encontrado no Shopping Center Norte, em quantidade que caracterizou como situação de risco potencial de explosão, no local onde está o referido conjunto habitacional, instalado assim também em área contaminada.

Segundo o TJ-SP, a Prefeitura deverá executar, em conjunto com a Cetesb, um monitoramento diário e constante das condições do local, identificando os níveis de concentração do gás metano, até que sejam alcançados índices que permitam a desinterdição e o retorno ao local dos moradores.