TJ-SP esclarece confusão no caso da morte de irmãs

Foi divulgado hoje que a Justiça não teria autorizado o pedido de prisão do suspeito pelos dois homicídios, enquanto o que realmente aconteceu foi a recusa do pedido de prisão de uma mulher que mantém relacionamento amoroso com o acusado. De acordo com o TJ-SP, não há elementos que comprovem a participação da namorada no caso. A decretação da prisão temporária do suspeito foi formulada e divulgada por representante do Ministério Público na tarde de hoje, mas o homem está foragido.