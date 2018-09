TJ-SP exige provisão de água para casas da zona sul A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) foi obrigada a garantir o fornecimento contínuo de água aos moradores das ruas Falcón e Guido Reni, no Jardim Ângela, zona sul da capital. A decisão, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), vai beneficiar cerca de 30 famílias que atualmente moram nessas vias e sofrem com a interrupção constante do serviço de abastecimento.