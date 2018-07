TJ-SP julgará na terça mérito de habeas do casal Nardoni

A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo apreciará, na próxima terça-feira, 10, o mérito do habeas-corpus interposto pelos advogados de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, suspeitos de matar a menina Isabella, de 5 anos. Veja também: Fotos do apartamento onde ocorreu o crime Cronologia e perguntas sem resposta do caso Tudo o que foi publicado sobre o caso Isabella Segundo o TJ-SP, a Turma julgadora deste recurso é integrada pelo Desembargador Caio Eduardo Canguçu de Almeida (Relator), seguido pelo Desembargador Luis Soares de Mello Neto (2º Juiz), este presidente da Câmara e, finalmente, pelo Desembargador Euvaldo Chaib Filho (3º Juiz). O habeas-corpus pede a libertação do casal cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juiz Mauricio Fossen, da 2ª Vara do Júri do Fórum de Santana, no último dia. A sessão será realizada às 10 horas, no Fórum João Mendes Júnior, no centro da capital.