TJ-SP manda soltar acusados do 'crime do Papai Noel' Os empresários Nicolau Archilla Galan, de 81 anos, e Renato Grembecky Archilla, de 49 anos, pai e filho, conseguiram habeas-corpus na manhã de hoje. A decisão foi tomada durante uma sessão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), por 2 votos a 1. Os dois são acusados de mandar matar a publicitária Renata Archilla, baleada por um policial militar vestido de Papai Noel em dezembro de 2001, em São Paulo. O avô, Nicolau, e o pai dela, Renato Archilla, estão presos desde agosto. A vítima recebeu três tiros no rosto, mas sobreviveu. Em 12 de agosto, o pedido de habeas-corpus dos acusados foi arquivado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A intenção deles seria evitar que a vítima herdasse os bens da família. O caso ficou conhecido como "crime do Papai Noel", pois o executor atacou a vítima fantasiado.