TJ-SP nega liminar a casal acusado em Alphaville

Os advogados do casal alegaram que eles são réus primários, com bons antecedentes, possuem residência fixa e que colaboraram com as investigações, mas o desembargador Almeida Toledo, da 16ª Câmara Criminal do TJ-SP, destacou que o crime pelo qual respondem é gravíssimo - dois homicídios triplamente qualificados, praticados contra parentes consanguíneos.

Para Almeida Toledo, a acusação do Ministério Público demonstra a "periculosidade" do casal e a prisão é justificada para garantir "a ordem pública e a segurança da aplicação da lei penal".