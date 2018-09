Segundo a denúncia, o agente e mais 18 pessoas foram indiciados por participarem de esquema de corrupção, em que recebiam propina para não apreender máquinas caça-níqueis. O investigador foi preso após interceptação telefônica que demonstrou sua ligação com outros envolvidos no esquema. O policial pediu a revogação do pedido de prisão preventiva ao juiz da 5ª Vara Criminal de Guarulhos.