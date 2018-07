TJ-SP pede internação de acusado de agredir designer

O pedido para a realização do exame partiu do Ministério Público (MP). Segundo o Tribunal de Justiça paulista (TJ-SP), o processo contra Aleixo fica suspenso até a conclusão do laudo. O agressor foi ouvido hoje e, diante de documentos que comprovam o quadro de esquizofrenia do acusado, a juíza Tânia Magalhães Avelar Moreira da Silveira, do 1º Tribunal do Júri, determinou que Aleixo seja transferido para um manicômio judiciário.

Em sua decisão, ela alegou que dessa forma será possível "resguardar a integridade física do acusado, bem como dos demais detentos recolhidos no estabelecimento prisional". O designer sofreu traumatismo craniano após ser agredido por Aleixo. Sem dizer uma palavra, o personal trainer golpeou a vítima enquanto ela estava lendo um livro. O agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.