TJ-SP promoverá audiência sobre vagas em creches O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) promoverá, nos dias 29 e 30 de agosto, às 10h, audiência pública para tratar da falta de vagas em creches e pré-escolas da capital. A ideia é ouvir autoridades e integrantes da sociedade que possam contribuir com o esclarecimento do tema e propor possíveis soluções para o problema. Os interessados em se pronunciar na audiência devem se inscrever por e-mail (presidencia.direitopublico@tjsp.jus.br), até hoje. Serão concedidos 15 minutos para cada depoimento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.