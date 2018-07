TJ-SP recebe justificativa para alta de ônibus A Prefeitura de São Paulo entregou ontem o documento solicitado no mês passado pelo Tribunal de Justiça (TJ-SP) relativo ao aumento da tarifa de ônibus. O TJ-SP exigia que fossem prestadas informações para justificar a elevação da passagem de R$ 2,70 para R$ 3 no início do ano.