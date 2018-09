TJ-SP suspende eventos na arena de Barretos O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou a suspensão das atividades no estádio de rodeio de Barretos, no interior de São Paulo. De acordo com o TJ-SP, a suspensão vai vigorar enquanto não forem tomadas as medidas para conter a superlotação da arena, onde se realiza a Festa do Peão, a maior do gênero no País.