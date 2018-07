TJ-SP veta abertura de shopping sem obra de viaduto

No dia 15 de março, a Justiça proibiu, em caráter provisório, que o shopping abrisse as portas. Caso houvesse desobediência, teria de pagar multa diária de R$ 500 mil. O TJ-SP manteve, nesta terça-feira, a multa no caso de desobediência. Dias depois, a construtora WTorre protocolou na 11ª Vara da Fazenda Pública um recurso pedindo permissão provisória para abrir o centro comercial, mesmo sem as obras de compensação viárias exigidas concluídas. Mas a Justiça não acatou o pedido.

São quatro as intervenções viárias exigidas: a construção de um viaduto a partir da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, a implementação de um quarta faixa de tráfego em um trecho da Marginal do Pinheiros, o prolongamento da ciclovia que margeia o rio e a construção de uma passarela para interligar a faixa exclusiva para bicicletas ao Parque do Povo.

Apenas as obras na ciclovia começaram e faltam 200 metros para serem concluídas. As demais estão em fase de projeto. Pela decisão da Justiça, o shopping só poderá abrir após a execução total do projeto.