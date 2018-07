TJ suspende processos por 'vadiagem' em Franca O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) concedeu uma liminar em habeas corpus coletivo que suspende todos os processos criminais abertos contra moradores de rua de Franca, interior do Estado, acusados de "vadiagem". A decisão do desembargador Paulo Rossi, da 12.ª Câmara de Direito Criminal, atendeu a um pedido da Defensoria Pública feito no dia 25 do mês passado.