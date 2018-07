TJ vai reavaliar 146 reprovados em concurso para juiz

Entre as várias ilegalidades apontadas por conselheiros destacou-se a realização de entrevistas reservadas com os bacharéis, o que foi considerado inconstitucional e típico dos regimes de exceção. Os conselheiros também encontraram problemas relacionados à abertura e descarte de envelopes nos quais estavam notas dos candidatos, no arredondamento de médias e na concessão de tempos distintos para que os aspirantes ao cargo de juiz se preparassem para as provas orais.

"Esse concurso público turbinou a subjetividade dos examinadores", afirmou durante o julgamento o presidente do CNJ, Carlos Ayres Britto. "No caso dos autos, o psicotécnico foi reforçado com a sessão reservada", acrescentou o ministro. Os exames psicotécnicos são admitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) apenas em situações excepcionais e previstas em lei.

No julgamento desta terça-feira, conselheiros do CNJ afirmaram que o processo seletivo do TJ paulista teve vários vícios, erros e irregularidades. Mas eles chegaram à conclusão de que não poderiam anulá-lo integralmente caso contrário estariam prejudicando os 70 candidatos que já foram aprovados e que até agora não conseguiram tomar posse por causa da polêmica.